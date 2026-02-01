El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, en Camas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 12 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la mañana, pero se espera que se mantengan en torno a los 15 grados durante la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 74% y el 90% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 35% en la mañana, aumentando considerablemente a un 95% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias durante este periodo. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% entre las 13 y las 19 horas, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

Los ciudadanos de Camas deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que el sol se ponga a las 18:48, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío podría intensificarse con la llegada de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.