El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas áreas experimentando lluvia escasa, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 13 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 80% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en los periodos más húmedos. La probabilidad de precipitación es notablemente alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 90% en este intervalo. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Cabra lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda precaución a los conductores y peatones, ya que las condiciones podrían dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia escasa. Los residentes deben estar preparados para un día gris y húmedo, con temperaturas que invitan a abrigarse adecuadamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.