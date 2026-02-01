El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 90% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 0% durante todo el día. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de tormentas, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 40%. A partir de la tarde, esta probabilidad disminuye, pero aún se mantiene un 10% hasta la medianoche.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que el día avance, el orto se producirá a las 08:25 y el ocaso a las 18:48, lo que significa que disfrutaremos de aproximadamente 10 horas y 23 minutos de luz solar. A pesar de la predominancia de nubes, los momentos de claridad pueden ofrecer oportunidades para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante la posibilidad de tormentas.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas en la mañana y la tarde debe ser considerada por quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.