El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera bruma que podría hacer su aparición en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 90%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A lo largo de la jornada, se prevén algunas precipitaciones ligeras, especialmente en las horas de la tarde, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm. La probabilidad de lluvia es del 45% en las primeras horas y aumenta a un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias durante la mañana y el mediodía.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento variarán, comenzando en torno a los 6 km/h por la mañana y aumentando a medida que avanza el día. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de llevar un abrigo ligero y un paraguas a mano.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en general, con un 0% en las primeras horas y un 55% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se reduce significativamente después de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias pueden ser frecuentes, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un día ventoso y húmedo, con la recomendación de llevar ropa adecuada y un paraguas para las posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.