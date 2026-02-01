El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 6 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 73% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 13 km/h.

En cuanto a la precipitación, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvias a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en total. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima a la región, trayendo consigo condiciones inestables. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la tarde, y se espera que la lluvia se intensifique hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también aumenta, especialmente en la franja horaria de la tarde, con un 45% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. Esto podría generar momentos de inestabilidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La bruma y la niebla podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas a medida que avance la jornada. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.