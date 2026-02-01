El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo predominantemente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el estado del cielo será poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado nuboso hacia la tarde. A partir de la tarde, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a las nubes.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 4 y 10 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto más alto alrededor de las 18:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, especialmente por la mañana y al anochecer.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Baeza necesiten paraguas a lo largo de la tarde. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que generen acumulaciones significativas, pero sí podrían causar molestias a quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas del día.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.