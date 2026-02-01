El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Baena se despertará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente, alcanzando un estado de "muy nuboso" hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 13 grados a lo largo del día, con un ligero aumento en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad del 10% en las primeras horas y aumentando a un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que caigan alrededor de 0.1 mm de lluvia en las horas de la tarde, con un incremento a 0.2 mm hacia la tarde-noche. Sin embargo, la mayor parte del día transcurrirá sin lluvias significativas, aunque la posibilidad de chubascos ligeros no puede descartarse.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, hay un riesgo considerable de que se produzcan en la tarde, especialmente si se combinan con la inestabilidad atmosférica que se prevé.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.