El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más húmedas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también sugiere que la posibilidad de precipitaciones es considerable. De hecho, se espera que haya intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación que varía entre el 45% y el 75% en diferentes periodos del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 2 y 33 km/h, predominando la dirección del viento del suroeste. Las ráfagas más intensas se anticipan para la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% en las primeras horas del día, aumentando a un 55% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, se espera que las tormentas sean poco intensas y no generen acumulaciones significativas de agua. A medida que avance la tarde, la actividad tormentosa podría disminuir, pero no se descartan chubascos aislados.

Los ciudadanos de Ayamonte deben estar preparados para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde. A pesar de las condiciones meteorológicas, el día ofrece una buena oportunidad para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos locales, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.