El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que se mantendrán cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se extenderá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores que rondan el 89% al inicio del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un leve aumento en la tarde. Se prevé una precipitación escasa de 0.1 mm en el periodo de las 09:00 a las 10:00, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias significativas, es posible que se presenten algunas gotas. La probabilidad de tormenta es también baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que las condiciones climáticas se mantendrán relativamente tranquilas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 14 grados . El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual. La puesta de sol se producirá a las 18:46, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no traerá consigo condiciones climáticas adversas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.