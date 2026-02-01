El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada más despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para el mediodía, el cielo estará completamente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, mientras que durante la tarde, se alcanzarán los 14 grados, proporcionando un ambiente más templado. Es recomendable llevar abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan notablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1.0 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos ligeros. Es aconsejable llevar paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La combinación de alta humedad y viento del este puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.