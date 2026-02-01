El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados a lo largo del día, lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La lluvia podría ser más intensa en algunos momentos, pero no se anticipan tormentas severas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 50% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede generar ráfagas que, aunque no serán peligrosas, podrían resultar incómodas, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad, combinada con el viento, podría hacer que el tiempo se sienta más frío, por lo que se aconseja a los residentes de Almonte vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del día.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado con posibilidades de lluvia ligera y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable, con viento moderado y alta humedad, lo que podría afectar la sensación térmica.

