El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que se mantiene constante a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad también está relacionada con la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 45% durante la mañana y aumenta a un 85% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Aunque las precipitaciones no se prevén como intensas, se anticipan lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 35% en la mañana y del 10% en la noche, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, es relativamente bajo. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Aljaraque estén atentos a las condiciones climáticas, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero se espera que mejore a medida que el día avanza. En resumen, se prevé un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado, características típicas de un invierno en Aljaraque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.