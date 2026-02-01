El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con períodos de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera un cielo muy nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma persistirá hasta las 10:00 a.m., cuando el cielo se mantendrá cubierto.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 3:00 p.m., se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8:00 p.m.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 83% por la mañana y bajando ligeramente a un 70% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

Respecto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hay un 45% de probabilidad de precipitación entre las 1:00 y las 7:00 a.m., aumentando a un 90% entre las 7:00 y las 1:00 p.m. A pesar de esto, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total de 0.3 mm pronosticados para el día.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 3:00 y las 7:00 p.m., por lo que se recomienda a los ciudadanos tener precaución si se encuentran al aire libre.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y una baja probabilidad de lluvia. Se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo y estén atentos a las condiciones de visibilidad en la carretera durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.