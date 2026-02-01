El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la mañana, cuando la niebla será más densa. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 4 a 5 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero a partir de la tarde, se incrementa la posibilidad de lluvias escasas, con un 60% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que no superarán los 1 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos ligeros que podrían aparecer de manera repentina.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A lo largo del día, el viento podría contribuir a la dispersión de la niebla, mejorando la visibilidad hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es recomendable estar alerta, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La población debe estar preparada para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.