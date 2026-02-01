El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la situación meteorológica se caracteriza por un estado de cielo muy nuboso, que se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. Esto significa que los rayos del sol tendrán dificultades para atravesar la densa capa de nubes, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, lo que sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es del 35% en la mañana, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es probable que se registren algunas gotas durante este periodo. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia puede ser un factor, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se presenta como un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.