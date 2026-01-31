El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 31 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 92% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades diarias sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que haya momentos de poco nuboso, especialmente en las horas posteriores a las 15:00. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 18:46, marcando el final de un día que, aunque gris, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día fresco y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados, alta humedad y vientos moderados. Los residentes deben estar preparados para un día sin lluvias, pero con un tiempo que invita a abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.