El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan relativamente estables, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se prevé que alcancen los 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 79% en las primeras horas y descenderá gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Utrera podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías del día.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará cambios sutiles, con la posibilidad de que las nubes altas se hagan más evidentes en la tarde, aunque no se espera que esto afecte la visibilidad ni genere precipitaciones. La puesta de sol se producirá a las 18:46, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la ciudad.

En resumen, Utrera vivirá un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día tranquilo y seco, ideal para salir y aprovechar el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.