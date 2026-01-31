El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque se prevén algunas lluvias escasas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas y un 95% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la mañana.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta los 1 grado en las horas más frías de la mañana. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 73 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A medida que avance el día, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes persistirán. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 10% entre las 13 y las 19 horas, lo que indica que, aunque las lluvias serán menos probables, no se puede descartar completamente la posibilidad de alguna llovizna.

El viento, que soplará de manera constante desde el oeste, variará en intensidad a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas, con velocidades que podrían alcanzar los 55 km/h. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Úbeda experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 10 grados y una alta probabilidad de lluvias escasas en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo invernal, llevando ropa adecuada y precauciones ante el viento.

