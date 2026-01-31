El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente hacia la tarde. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará del oeste, alcanzará velocidades de hasta 24 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tomares disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde, con mínimas que rondarán los 9 grados .

En cuanto al estado del cielo, se prevé que a partir de la tarde se torne más nuboso, con la posibilidad de cielos cubiertos hacia la noche. Esto podría dar lugar a un atardecer menos espectacular que en días anteriores, ya que las nubes altas cubrirán parcialmente el horizonte. La puesta de sol se producirá a las 18:47, y aunque el espectáculo del ocaso no será tan brillante, la atmósfera será tranquila y propicia para disfrutar de una velada en compañía.

La humedad relativa disminuirá gradualmente a lo largo del día, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación de frío persista, especialmente al caer la noche. En resumen, el día en Tomares se presenta como una jornada fresca y mayormente seca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de abrigarse adecuadamente ante el viento y las bajas temperaturas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.