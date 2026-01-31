El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
El día de hoy, 31 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la mañana, y se mantendrá en torno a los 11 grados entre las 5 y las 6 de la mañana.
Durante la mañana, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso a partir de la 1 de la madrugada, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados a las 3 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 53% a las 2 de la tarde. El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.
En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto sugiere que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.
Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 6 de la tarde. La nubosidad se mantendrá, pero se espera que el cielo se aclare ligeramente hacia la noche, con un regreso a condiciones poco nubladas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 74% hacia las 8 de la tarde.
La puesta de sol se producirá a las 18:47, marcando el inicio de una noche tranquila, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia las 9 de la noche. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades que caerán a 6 km/h hacia el final de la jornada.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día apacible en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
