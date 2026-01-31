El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un panorama de poco nuboso en las horas posteriores. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con momentos de mayor nubosidad hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y alcanzando picos de hasta el 90% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en la mañana. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 50% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 30 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la sensación de frío puede ser notable, especialmente por la mañana, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin contratiempos meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.