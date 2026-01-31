El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 84%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se prevé que las lluvias sean mínimas, con acumulaciones de apenas 0.3 mm. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana. La dirección del viento será predominantemente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que la probabilidad de lluvia disminuya a cero entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 14 grados, con una humedad que comenzará a descender, alcanzando un 63% hacia la tarde. El viento seguirá soplando del oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Al caer la noche, el cielo se despejará en gran medida, con una previsión de cielos despejados a partir de las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando a un 75% en las horas nocturnas.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 15% de probabilidad de tormenta entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que podría generar alguna inquietud entre los habitantes. Sin embargo, la situación se estabilizará a medida que avance el día, ofreciendo un ambiente más tranquilo y despejado hacia la noche.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados, ideal para actividades en interiores, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.