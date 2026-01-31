El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en este periodo oscilará entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92%.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el oeste, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque se prevén algunos momentos de poco nuboso. La temperatura podría llegar a los 10 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 20% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias serán menos frecuentes, no se puede descartar la posibilidad de alguna precipitación ligera.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 75%, y el viento disminuirá en intensidad, con ráfagas que rondarán los 6 km/h. La visibilidad será buena, aunque la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación de frío se mantenga.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se abriguen adecuadamente y estén preparados para posibles lluvias ligeras a lo largo del día.

