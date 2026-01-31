El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" en las primeras horas, y alcanzando un estado "cubierto" en la mayor parte del día. Esto sugiere que la visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 5 y 10 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía, donde se prevé que la temperatura llegue a los 10 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La sensación térmica será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se sienta más fría de lo que realmente es, con valores que rondarán entre 1 y 10 grados a lo largo del día. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas significativas. En particular, se anticipa que el viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 50 km/h, siendo las rachas más intensas en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Esta combinación de viento y temperatura puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse bien.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con la lluvia.

Finalmente, la probabilidad de tormentas es nula, lo que añade un aspecto positivo a la jornada. En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y nublado, con vientos moderados y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica y el abrigo necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.