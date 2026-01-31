El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia escasa, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura en Palma del Río comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la tarde. A lo largo del día, se espera que la temperatura oscile entre los 8 y los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de un cielo nublado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las horas centrales. Sin embargo, se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría traer consigo sorpresas. No se prevén tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

En resumen, Palma del Río experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, hacerlo con la debida preparación ante el tiempo variable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.