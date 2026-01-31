El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso" en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta tendencia, aunque habrá momentos de "Poco nuboso" en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00 horas, donde se espera un leve aumento hasta los 16 grados. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 88% durante la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día, la combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

No se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Los Palacios y Villafranca realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. En resumen, un día nublado y fresco espera a la localidad, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.