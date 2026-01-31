El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a disminuir, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 12 grados, que irán descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la mañana. A medida que el día avance, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 y 12 grados, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 43 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de las horas. Sin embargo, hay un ligero riesgo de lloviznas en la madrugada, aunque se considera poco probable. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será estable y sin interrupciones.

En resumen, Osuna disfrutará de un día fresco y mayormente nublado, con vientos moderados y sin precipitaciones significativas. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura del ambiente y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.