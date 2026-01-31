El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando entre períodos de nubes altas y momentos de cielo poco nuboso, especialmente en la tarde.

La temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana y subiendo hasta los 14 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica puede verse afectada por la presencia del viento, que soplará del oeste con velocidades que oscilarán entre los 31 y 48 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 51 km/h en las primeras horas. Este viento puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

El amanecer se producirá a las 08:24 y el ocaso a las 18:45, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, y el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilan entre los 9 y 14 grados, y vientos moderados del oeste. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y ventoso, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.