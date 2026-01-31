El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se prevén momentos de despejado, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. En las horas centrales del día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 13 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 91% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día. No se prevén tormentas, lo que significa que, aunque el cielo esté cubierto, no habrá condiciones severas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, Montilla experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades de sol en la tarde. Se recomienda a los residentes que se vistan en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y que estén preparados para la posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.