El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de enero de 2026, se espera en Moguer un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, el cielo se irá cubriendo progresivamente. A las 01:00 y 02:00, se prevé que el cielo esté cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 12 grados. La brisa del viento, que soplará del oeste a una velocidad de entre 14 y 16 km/h, contribuirá a mantener un ambiente fresco. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante estas horas, lo que sugiere que no se esperan lluvias.
Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados a las 15:00. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notable, con valores alrededor del 62%. El viento continuará soplando del oeste, con rachas que podrían llegar hasta los 27 km/h en su punto máximo.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00. La humedad relativa aumentará, llegando a un 86% en las horas nocturnas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se esperan lluvias durante la noche.
Es importante destacar que, aunque no se prevén tormentas ni precipitaciones, el viento podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde, cuando se anticipan rachas más fuertes. La dirección del viento variará entre el oeste y el noroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.
En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y las rachas de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el tiempo y estén atentos a las condiciones del viento a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
