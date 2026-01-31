El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se espera que persista un 5% entre las 13:00 y 19:00, lo que sugiere que podrían ocurrir algunas lloviznas esporádicas. En total, se prevé una precipitación acumulada de hasta 0.1 mm, lo que no representa un volumen significativo, pero sí puede generar un ambiente húmedo y resbaladizo.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 64 km/h en las primeras horas de la mañana. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, con valores que se sentirán como 4 grados en las horas más frescas. A medida que el día avance, la sensación térmica podría mejorar ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 5 a 10 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad y la posible lluvia podrían reducirla en ciertos momentos del día. La salida del sol se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso será a las 18:38, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los habitantes de Martos que estén preparados para condiciones cambiantes, con un tiempo que puede ser fresco y húmedo, y que tomen precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre debido a la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.