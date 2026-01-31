El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse gradualmente. Entre las 4 y las 10 de la mañana, la nubosidad disminuirá, y se prevé que el tiempo se vuelva poco nuboso. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 7 de la mañana, antes de comenzar a recuperarse. Para el mediodía, se anticipa que la temperatura suba a 12 grados, y para la tarde, se espera que alcance un máximo de 15 grados .
El viento será un factor notable durante el día, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas. Predominará el viento del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 29 km/h a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que sugiere que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas significativas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará mostrando un patrón de poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados en las horas de la tarde, y se espera que desciendan nuevamente a 11 grados hacia la noche.
La puesta de sol se producirá a las 18:45, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos cubiertos, se transformará en una jornada más despejada y agradable. La combinación de temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día propicio para actividades al aire libre en Marchena.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Veinte años de la nevada que cubrió de blanco toda la provincia de Córdoba
- Parcelaciones y polígonos industriales de Córdoba reciben más población
- La Junta saca a la venta 11 garajes en Córdoba dentro de una oferta andaluza de suelo público
- Cash Más Ahorro abrirá un nuevo supermercado en el barrio de Huerta de Santa Isabel
- Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias en Córdoba
- Córdoba eclosiona este finde, con permiso de las borrascas, con el Mercado Andalusí, el parque hinchable más grande del mundo y Morti en concierto
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph