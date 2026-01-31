El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la jornada, se espera un cielo predominantemente poco nuboso, con algunas variaciones hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 90% en la mañana. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 53% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El amanecer se producirá a las 08:28, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y disfrutar del día. Por otro lado, el ocaso se espera para las 18:47, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.