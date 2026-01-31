El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, aunque se mantendrá en torno a los 12 grados durante la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, alrededor del 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al anochecer.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones durante el día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto que podría limitar la visibilidad del sol.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá nuboso, con algunas horas de poco nuboso, pero sin cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 18:46, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche.

Es recomendable que los habitantes de Mairena del Alcor se vistan adecuadamente para el día, considerando las temperaturas frescas y el viento. Un abrigo ligero y una bufanda podrían ser útiles, especialmente en las horas más frías. Además, aunque no se esperan lluvias, es aconsejable estar preparados para un tiempo variable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente en esta época del año.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.