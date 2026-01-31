El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes en este periodo.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se prevé un 55% de posibilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo muy nuboso en las horas centrales del día, lo que limitará la entrada de luz solar.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas de viento alcanzarán hasta 48 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 7 y 9 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 87% hacia el final del día, lo que podría generar una atmósfera más densa y fría. El cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con temperaturas que no superarán los 11 grados y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Es recomendable abrigarse bien y estar preparado para las inclemencias del tiempo si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.