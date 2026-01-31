El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11°C a las 4 de la mañana, antes de estabilizarse en torno a los 12°C durante las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, el cielo mostrará variaciones, pasando de cubierto a poco nuboso. A las 2 de la tarde, se prevé que el cielo esté despejado, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo de 17°C. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 5 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 80% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. La combinación de la humedad y las temperaturas más bajas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Lora del Río experimentará un día variado en cuanto a la nubosidad, con temperaturas frescas y un viento moderado. Los habitantes podrán disfrutar de momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día, aunque se recomienda abrigarse durante la mañana y al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.