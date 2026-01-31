El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta del 92%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados a la 1 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará del oeste a una media de 36 km/h, podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 74 km/h en los momentos más fuertes. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades de lluvia entre las 10:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que la tarde será el periodo más propenso a recibir lluvias, aunque se espera que estas sean ligeras. La acumulación total de precipitación podría ser de hasta 0.7 mm, lo que no debería causar problemas significativos, pero sí podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que continúe cubierto durante gran parte del día, con algunas horas de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas hacia la tarde y la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación.

Por la noche, el cielo permanecerá despejado en algunos momentos, pero la temperatura descenderá a 7 grados , con una humedad relativa que podría aumentar nuevamente. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando del oeste, lo que mantendrá el ambiente fresco.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Linares que se preparen para un día mayormente cubierto y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.