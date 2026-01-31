El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido alrededor del mediodía.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Lepe vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables hacia la tarde.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría afectar ligeramente la percepción del sol, que saldrá a las 08:32 y se ocultará a las 18:52. A lo largo del día, la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa, lo que podría influir en las actividades al aire libre. Sin embargo, no se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos que puedan interrumpir la rutina diaria de los leperos.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que planifiquen sus actividades teniendo en cuenta la alta humedad y el viento, que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Veinte años de la nevada que cubrió de blanco toda la provincia de Córdoba
- Parcelaciones y polígonos industriales de Córdoba reciben más población
- La Junta saca a la venta 11 garajes en Córdoba dentro de una oferta andaluza de suelo público
- Cash Más Ahorro abrirá un nuevo supermercado en el barrio de Huerta de Santa Isabel
- Las presas de la Vega del Guadalquivir empiezan a desembalsar agua tras las lluvias en Córdoba
- Córdoba eclosiona este finde, con permiso de las borrascas, con el Mercado Andalusí, el parque hinchable más grande del mundo y Morti en concierto
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph