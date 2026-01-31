El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser un poco más cálida en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 7 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, que rápidamente se reduce a cero en el transcurso del día. Esto hace que sea un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, pero sin indicios de tormentas o mal tiempo. El ocaso se producirá a las 18:48, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y soleado.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.