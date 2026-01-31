El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en torno a la tarde. La temperatura más alta se prevé para el mediodía, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 59% y el 74%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se prevén en las primeras horas, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría influir en la sensación térmica.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos. La probabilidad de lluvia se reducirá considerablemente después de las 13:00, y no se esperan precipitaciones significativas en la segunda mitad del día. La puesta de sol está programada para las 18:37, momento en el que se espera que el cielo esté más despejado, ofreciendo una vista más clara del atardecer.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable y que consideren llevar un paraguas si planean salir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.