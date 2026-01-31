El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Isla Cristina se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternan entre cubiertos y muy nubosos a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% y alcanzando picos de hasta el 99% hacia la noche. Esto sugiere que el ambiente se sentirá bastante húmedo, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. La combinación de cielos cubiertos y alta humedad podría generar una sensación de pesadez en el aire, típica de los días invernales.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las horas. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para el viento y la humedad, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:52, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, se mantendrá seco y sin interrupciones por lluvias. La combinación de cielos cubiertos y temperaturas frescas es típica de esta época del año en Isla Cristina, ofreciendo un ambiente invernal característico de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.