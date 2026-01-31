El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados, con una humedad relativa del 76%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Durante este periodo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, se espera que el cielo comience a cubrirse, pasando a un estado cubierto hacia las 09:00 horas, cuando la temperatura se estabiliza en torno a los 11 grados.

La previsión de precipitaciones para hoy es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco durante todo el día. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. A lo largo de la mañana, se espera que el viento sea más fuerte, alcanzando hasta 17 km/h a la 01:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Sin embargo, a medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, llegando a ser de solo 4 km/h hacia las últimas horas de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero aumento a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 16 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 12 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa también variará, alcanzando picos del 94% hacia las 22:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más intensa.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 11 y 16 grados, sin precipitaciones y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.