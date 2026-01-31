El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados , que descenderá ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 79% a la 1:00 AM, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias durante el día. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados a las 3:00 PM. La humedad comenzará a disminuir, llegando al 54% en las horas centrales del día, lo que permitirá que el sol se asome entre las nubes, brindando un respiro a la grisácea mañana. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 9:00 PM. La humedad aumentará gradualmente, llegando al 77% a última hora del día. El viento se suavizará, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que hará que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nublados y temperaturas frescas. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y estén preparados para un ambiente fresco durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.