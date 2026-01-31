El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad comience a disminuir ligeramente, dando paso a momentos de cielo poco nuboso. La temperatura alcanzará su punto más alto alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 15 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del oeste a una velocidad de hasta 27 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 37 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 86% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, y se espera que el cielo se torne más nuboso hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La visibilidad será buena, aunque el viento podría generar algunas ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . La ausencia de precipitaciones permitirá que los ciudadanos realicen sus actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido al viento y la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nuboso, y las temperaturas continuarán descendiendo, marcando el final de un día invernal en esta histórica ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.