El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 12 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 11 grados a las 05:00 y 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un ligero repunte, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados hasta el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y alcanzando un 88% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé una racha máxima de 20 km/h, aumentando a 31 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo hacia la noche. A las 19:00 horas, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante la tarde, con un descenso a 12 grados hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El ocaso se producirá a las 18:47, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que podría presagiar un cambio en el tiempo para los días siguientes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.