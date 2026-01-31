El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que ronda los 12 grados . A medida que avanza la mañana, se mantendrá un ambiente de intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que puede generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente nublado, con periodos de poco nuboso que permitirán que algunos rayos de sol se filtren. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas en el transcurso del día.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se estabilizará, rondando entre 5 y 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más fresca en comparación con las horas anteriores.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja. Los cordobeses podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde cuando las temperaturas sean más agradables.

