El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se prevén nubes altas y un cielo muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje en algunos momentos, con intervalos de poco nuboso, especialmente entre las 10:00 y las 12:00 horas. Sin embargo, la nubosidad aumentará nuevamente hacia la tarde, con un predominio de nubes altas y cubiertas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 15 grados , proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 79% en la madrugada y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles superiores al 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Castilleja de la Cuesta disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

El orto se producirá a las 08:28 y el ocaso a las 18:47, lo que significa que los días comienzan a alargarse, ofreciendo más horas de luz natural. En resumen, será un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un paseo por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.