El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, en Cartaya, se espera un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 94% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 23 km/h. A medida que avance la jornada, el viento se irá suavizando, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable, aunque la presencia de nubes persistirá.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas.

La salida del sol se producirá a las 08:32, mientras que el ocaso será a las 18:52, lo que nos brindará aproximadamente 10 horas y 20 minutos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y la nubosidad pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar abrigo si se planea salir, especialmente durante las horas de la mañana y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.