El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "nuboso" en los periodos iniciales. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe con esta tendencia, aunque se prevén momentos de claridad en las horas centrales del día.

La temperatura en Carmona oscilará entre los 9 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la mañana y la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando un 93% en las horas más húmedas del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las rachas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se esperan precipitaciones significativas en Carmona durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de tormentas ni de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de la localidad realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la humedad será alta, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.