El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, se espera un tiempo variado en Camas, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo despejado. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde se alcanzarán temperaturas de hasta 13 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Sin embargo, a medida que el sol comience a calentar, la humedad disminuirá, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 16 grados . La brisa será moderada, con vientos del oeste que alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 79% hacia el final del día. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre despejado y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.